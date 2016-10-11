В 5 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» в городе случаются похожие друг на друга дорожное аварии. Многие подозревают, что за этим стоит один и тот же человек, который действует сознательно. Доусон хочет оказать помощь полицейскому департаменту.