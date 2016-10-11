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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 5 Серия 17

Чикаго в огне 2012 17 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Чикаго в огне»
Шланг или животное
Сезон 5 / Серия 1 11 октября 2016
Настоящий звонок для пробуждения
Сезон 5 / Серия 2 18 октября 2016
Выжженная земля
Сезон 5 / Серия 3 25 октября 2016
Сегодня больше никто не умирает
Сезон 5 / Серия 4 1 ноября 2016
Я держал ее за руку
Сезон 5 / Серия 5 15 ноября 2016
В тот день
Сезон 5 / Серия 6 22 ноября 2016
Поднимите друг друга
Сезон 5 / Серия 7 29 ноября 2016
Сотня
Сезон 5 / Серия 8 6 декабря 2016
У кого-то получается, у кого-то нет
Сезон 5 / Серия 9 3 января 2017
Люди, с которыми мы встречаемся
Сезон 5 / Серия 10 17 января 2017
Кто живет, а кто умирает
Сезон 5 / Серия 11 24 января 2017
Агент машины
Сезон 5 / Серия 12 7 февраля 2017
Торговля сплетнями
Сезон 5 / Серия 13 14 февраля 2017
Чистилище
Сезон 5 / Серия 14 21 февраля 2017
Смертельная ловушка
Сезон 5 / Серия 15 1 марта 2017
Прощаясь с ней
Сезон 5 / Серия 16 21 марта 2017
Младенцы и дураки
Сезон 5 / Серия 17 28 марта 2017
Встань на колено
Сезон 5 / Серия 18 4 апреля 2017
Несите их наследие
Сезон 5 / Серия 19 25 апреля 2017
Неси меня
Сезон 5 / Серия 20 2 мая 2017
Шестьдесят дней
Сезон 5 / Серия 21 9 мая 2017
Мое чудо
Сезон 5 / Серия 22 16 мая 2017
О чем серия

В 5 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» в городе случаются похожие друг на друга дорожное аварии. Многие подозревают, что за этим стоит один и тот же человек, который действует сознательно. Доусон хочет оказать помощь полицейскому департаменту.

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