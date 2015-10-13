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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 4 Серия 23

Чикаго в огне 2012 23 серия 4 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 4 сезона «Чикаго в огне»
Пусть горит
Сезон 4 / Серия 1 13 октября 2015
Сезон 4 / Серия 2 20 октября 2015
Я ухожу
Сезон 4 / Серия 3 27 октября 2015
Твой день приближается
Сезон 4 / Серия 4 3 ноября 2015
Что касается этой свадьбы
Сезон 4 / Серия 5 10 ноября 2015
2112
Сезон 4 / Серия 6 17 ноября 2015
Острые локти
Сезон 4 / Серия 7 24 ноября 2015
Когда летают черепахи
Сезон 4 / Серия 8 1 декабря 2015
Маленькие и толстые
Сезон 4 / Серия 9 8 декабря 2015
Бьющееся сердце
Сезон 4 / Серия 10 5 января 2016
Путь разрушения
Сезон 4 / Серия 11 19 января 2016
Не у всех это получается
Сезон 4 / Серия 12 26 января 2016
Небо падает
Сезон 4 / Серия 13 2 февраля 2016
Все твердые части
Сезон 4 / Серия 14 9 февраля 2016
Плохо для души
Сезон 4 / Серия 15 16 февраля 2016
Две буквы «Т»
Сезон 4 / Серия 16 23 февраля 2016
Что случилось с Кортни
Сезон 4 / Серия 17 29 марта 2016
На тропе войны
Сезон 4 / Серия 18 5 апреля 2016
Я буду гулять
Сезон 4 / Серия 19 19 апреля 2016
Последний для мамы
Сезон 4 / Серия 20 26 апреля 2016
Какая-то сумасшедшая идея
Сезон 4 / Серия 21 3 мая 2016
Где начался обвал
Сезон 4 / Серия 22 10 мая 2016
Супергерой
Сезон 4 / Серия 23 17 мая 2016
О чем серия

В 4 сезоне 23 серии сериала «Чикаго в огне» Боден и Джимми спорят по поводу того, как устранить последствия последних инцидентов. Кидд приходится взаимодействовать со своим экс-супругом Грантом, который имеет нестабильный и упрямый характер.

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