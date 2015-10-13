В 4 сезоне 18 серии сериала «Чикаго в огне» Брэтт отправляется по вызову и становится очевидцем убийства. Злоумышленник угрожает ей, принуждая не обращаться к сотрудникам правоохранительных органов. Брэтт не знает, как поступить.
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