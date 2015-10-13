В 4 сезоне 1 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси принимает участие в операции, действуя под прикрытием. Его цель – уничтожить наркобизнес, во главе которого стоят люди из стриптиз-клуба Несбитта. В результате Кейси попадает в очень опасное место.
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