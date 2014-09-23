В 3 сезоне 18 серии сериала «Чикаго в огне» во время тушения пожара Херманн спасает маленького ребенка, которому не удавалось выбраться на свободу. У всех возникает уйма вопросов касательно причин пожара. Херманн ищет отца младенца.
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