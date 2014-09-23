В 3 сезоне 14 серии сериала «Чикаго в огне» Миллс и Брэтт торопятся отыскать подростка, но чудовищная погода препятствует их работе. Их коллеги, которые остались в 51-й пожарной части, решают вопрос, связанный с брошенным младенцем.
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