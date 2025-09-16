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Танцы со звездами (2005), 34 сезон
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Танцы со звездами
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Сезон 34
Dancing with the Stars
Премьера сезона
16 сентября 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
1
Продолжительность сезона
2 часа 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
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0
голосов
4.9
IMDb
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График выхода новых серий Танцы со звездами 34 сезона
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TBA
Сезон 34
Серия 1
16 сентября 2025
График выхода всех сериалов
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