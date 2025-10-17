Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хранитель камфорного дерева» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Оттепель 2022 - 2025, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Оттепель
Киноафиша Сериалы Оттепель Сезоны Сезон 3
The Thaw
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 17 октября 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 12 голосов
6.8 IMDb

Список серий сериала Оттепель

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Odcinek 1
Сезон 3 Серия 1
17 октября 2025
Серия 2 Odcinek 2
Сезон 3 Серия 2
24 октября 2025
Серия 3 Odcinek 3
Сезон 3 Серия 3
31 октября 2025
Серия 4 Odcinek 4
Сезон 3 Серия 4
7 ноября 2025
Серия 5 Odcinek 5
Сезон 3 Серия 5
14 ноября 2025
Серия 6 Odcinek 6
Сезон 3 Серия 6
21 ноября 2025
График выхода всех сериалов
Летом кондиционер «молотит» 24/7: нашел идеальный режим — техника не изнашивается, температура дома близка к идеалу
Рождество отменяется? россиян «раз и навсегда» лишат выходного 8 января – пахать придется сразу после праздника
Обман, о котором пассажиры РЖД даже не догадывались: экс-проводница раскрыла «мутную» схему с постельным бельем в поездах
Лучший мини-сериал по версии ТЭФИ, рейтинг 7,6 и всего 4 эпизода: вот почему 97% зрителей массово советуют эту российскую новинку
Финальный босс Сайтамы в «Ванпанчмене» все это время был его лучшим другом: доказательства нашли в манге, а потом попытались скрыть
Вам грустно? Хочется забиться в угол и плакать? Посмотрите эти 5 мотивирующих фильмов, прежде чем опускать руки
Этот детектив НТВ не получил ТЭФИ, но почти 75 000 зрителей поставили ему 8.1: «Лучшее, что сделано в жанре»
Apple TV зря закрыл любимый сериал фанатов «Чикаго» и «Суини Тодд» после 2 сезонов: рейтинг 7,4 на IMDb — посмотрите, вдруг вернут
«Не хуже "Ликвидации", точно интереснее»: сериал НТВ с рейтингом 8,3, который хочется пересматривать даже спустя 10 лет — Гармаш там шикарен
Японцы по-тихому сняли лучший боевик за последние 15 лет: «Драки круче чем в "Рейде", повсюду кровь – это адреналиновая бомба»
«Аниме года возвращается!!!»: у «Поднятия уровня-3» наметилась дата выхода (и это не скоро)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше