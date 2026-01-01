Оповещения от Киноафиши
Джулия
Места съёмок
Места и даты съемок сериала Джулия
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Саундтреки
Постеры
Трейлеры
Места съёмок
Основные места съемок сериала Джулия
Бостон, Массачусетс, США
Где снимали известные сцены
Кембридж, штат Массачусетс, США
Фрэймингем, Массачусетс, США
WGBH
Фрэймингем, Массачусетс, США
Дом в Осло
Конкорд, Массачусетс, США
Бостонский газовый завод, офисы WGBH
Линн, Массачусетс, США
Экстерьеры дома ребёнка
Дедхэм, Массачусетс, США
съёмочная площадка
Эйвон, Массачусетс, США
