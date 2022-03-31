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Летний снег 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Летний снег
Киноафиша Сериалы Летний снег Сезоны Сезон 1

Летний снег 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Летний снег»

В 1 сезоне сериала «Летний снег» Елена уже 20 лет замужем за Глебом. У них подрастает сын, и жизнь кажется сложившейся. Елена работает в ЗАГСе по пятницам и субботам, а остальное время посвящает семье. Однако их с супругом удерживает рядом только привычка, чувства давно угасли. Однажды к Елене приходит молодая пара, которая собирается подать брачное заявление. Жених – молодой успешный боксер Олег. Елена и Олег ощущают взаимное притяжение друг к другу, невзирая на разницу в возрасте. В конце дня они снова пересекаются. Эта случайная встреча оказывается для них судьбоносной. Тем временем сестра Елены получает неприятные новости о Глебе.

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Список серий 1-го сезона сериала «Летний снег» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
31 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 марта 2022
График выхода всех сериалов
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