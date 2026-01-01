В 1 сезоне сериала «Попытка к бегству» действие разворачивается в далеком будущем, когда человечество побороло все войны и противоречия. На Земле царит настоящая гармония, а все нации дружат между собой, управляемые единым гуманным и счастливым государством. Веселая троица студентов отправляется в долгожданный отпуск. Однако обычному купанию в море и осмотру земных достопримечательностей они предпочитают сафари на планете Пандора. К Антону, Вадиму и Саулу присоединяется странный незнакомец, который просит их взять его с собой. Но по ошибке друзья прилетают на неизведанную планету, где царят рабовладельческие порядки.