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Только по любви 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Только по любви
Киноафиша Сериалы Только по любви Сезоны Сезон 1

Только по любви 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Только по любви»

В 1 сезоне сериала «Только по любви» все надежды на светлое будущее девушки Юли рухнули. Жених, задолжавший крупную сумму денег кредиторам, пропал без вести, а ей пришлось продать недавно приобретенный магазин товаров для животных, чтобы рассчитаться с банками. На помощь отчаявшейся героине пришел ее новоиспеченный сосед Вадик. Он предложил ей выполнить роль его девушки и отправиться с ним на свадебное торжество брата. Там Юля повстречалась с семьей Кольцовых: Максимом, старшим братом Вадика, его супругой Инной и мамой Раисой Ивановной. После праздничного мероприятия Вадик поругался с близкими и уехал вместе с Юлей. Они попали в ДТП...

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Список серий 1-го сезона сериала «Только по любви» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
24 марта 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
24 марта 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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