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Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
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A Plague Tale: Innocence
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Каким будет декабрь и вся зима, узнаем уже 29 августа: готовим сани летом по погодным приметам
В конце августа пятки как наждачка? Кидаю 2 веточки в тазик — и кожа становится мягче пуха и нежнее зефирки
Окорочка без маринада и луж масла готовлю так, что хруст корочки слышат даже соседи: 2 минуты – и в духовку
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Тут всё дело в шляпе: тест на советское кино, где один головной убор может выдать героя с головой
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