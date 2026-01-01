Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Пиноккио: Раскрепощенный» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Лучшие национальные парки мира Награды

Награды и номинации «Лучшие национальные парки мира»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2022 Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Narrator
Победитель
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
 Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Крышки от бутылок храню как зеницу ока: помогают на кухне и даче сразу в 5 ситуациях – хвастаюсь соседям
Огурцы на зиму «Проще простого»: рецепт для ленивых хозяек — без стерилизации, кипятка и долгой возни у плиты
Старые картонные коробки везу на дачу вместо мусорки: 2 минуты делов — и на грядках красота, а от слизней нет следа
Швецова, Луганский, дети — и ни одной подсказки: тест по «Тайнам следствия», хорошо ли вы выучили сериал за 26 лет
Песню Высоцкого из «Земли Санникова» особо сильно обожают поляки и французы: поют даже 46 лет после смерти актера
10 серий, рейтинг 98% на Rotten Tomatoes: странная новинка 2026 года от Apple TV смешивает «Сияние», «Челюсти», «Оно» и чёрный юмор
70 млн долларов за 5 минут в трубу: эта сцена из «Пиратов Карибского моря» стоила дороже всего «Парка юрского периода» и «Дьявол носит Prada»
Переиздание исправило главную ошибку «Ла-Ла Ленда»: Гослинг 10 лет не мог смотреть фильм из-за нее
Колесников обратился к самым верным поклонникам «Первого отдела»: «Не обманывайте себя» (видео)
«Меня просто вырубает»: 2 этих балета Цискаридзе всем сердцем ненавидит, пока зрители платят за билеты сотни тысяч
«90 серий – с ума сойти»: российскую новинку в духе «Бриджертонов» оценили уже 35 000 зрителей (ставят ей 7.4)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше