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Пентаверат 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пентаверат
Киноафиша Сериалы Пентаверат Сезоны Сезон 1

The Pentaverate 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 6 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пентаверат»

В 1 сезоне сериала «Пентаверат» события разворачиваются во времена Великой чумы в Европе. Болезнь становится настоящим стихийным бедствием и уносит тысячи жизней. В 1347 году образуется загадочное тайное общество, собирающееся с помощью неведомых сих победить чуму и спасти человеческий род. В него входят всего пять человек, лиц и имен которых никто не знает. С тех пор Пентаверат незаметно влияет на исход любых исторических событий. Правда, результат вмешательства получается не всегда такой, как было задумано. До XXI века ордену удается держать свое существование в тайне, но в современности правду случайно узнает канадский журналист.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Пентаверат График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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