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Ты ж Мать! 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Ты ж Мать!
Киноафиша Сериалы Ты ж Мать! Сезоны Сезон 1

Ты ж Мать! 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 1 час 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Ты ж Мать!»

В 1 сезоне сериала «Ты ж мать!» молодая мама и известная в стране актриса Агата Муцениеце приходит в школу к своему сыну, чтобы записать мальчика в хоккейную секцию. Но там она понимает, что учителя и другие родители смотрят на нее с осуждением: они считают, что женщина погружена в работу и съемки и совсем не занимается своим ребенком. Чтобы доказать, что это не так, Агата вступает в родительский комитет. Теперь она собирается как можно чаще появляться в школе и постоянно присутствовать в жизни сына. Однако в процессе выясняется, что решать вопросы целого класса и руководить секцией не так-то просто.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ты ж Мать!» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мама для фотосессий
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2022
Новый вратарь
Сезон 1 Серия 2
6 марта 2022
Дни рождения
Сезон 1 Серия 3
6 марта 2022
Без инструкций
Сезон 1 Серия 4
6 марта 2022
Мечты сбываются
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2022
После драки
Сезон 1 Серия 6
6 марта 2022
Свекровь
Сезон 1 Серия 7
6 марта 2022
Конкурс
Сезон 1 Серия 8
6 марта 2022
График выхода всех сериалов
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