Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

День превосходства 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала День превосходства
Киноафиша Сериалы День превосходства Сезоны Сезон 1

A Superior Day
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «День превосходства»

В 1 сезоне сериала «День превосходства» в центре событий оказывается обычный корейский юноша по имени Ли Хо Чхоль, который работает в пожарной службе. В один из дней во всех средствах массовой информации появляется информация о серийном убийце, который объявлен в розыск. Спустя некоторое время парень получает послание от незнакомого человека, где прямым текстом сказано, что преступником является живущий по соседству с героем Квон Ши В. Ли Хо Чхоль даже не подозревает, что аноним, от которого он получил данную информацию, и сам представляет угрозу, будучи киллером. Ли Хо Чхоль оказывается в ловушке между двумя преступниками.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
5.9 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «День превосходства» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше