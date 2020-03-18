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Постер к сериалу Кейт и Коджи
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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1 постер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Киноафиша Сериалы Кейт и Коджи
Кейт и Коджи (2020 - …) Kate & Koji
Год выпуска 2020
Страна Великобритания
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал ITV
Продолжительность 6 часов 0 минут
О чем сериал

Британский комедийный сериал «Кейт и Коджи» – это история о женщине по имени Кейт, которая обладает весьма резким характером, и ее друге Коджи. Кейт является владелицей ресторана на курорте Сигейт в южной части Эссекса. Героиня познакомилась с Коджи, когда он наведался в заведение. Ему нечем было расплатиться за еду. Вскоре выяснилось, что он является врачом, у которого нет лицензии. Спустя некоторое время мужчина провел «операцию» в кафе, сделав его гораздо популярнее среди посетителей. Кейт стала кормить его бесплатно.

Кейт и Коджи - трейлер
Кейт и Коджи
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мира Сайал
Мира Сайал
Blake Harrison
Джимми Экинбола
Бренда Блетин
Барбара Флинн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Кейт и Коджи - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 6 эпизодов
 
Кейт и Коджи - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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