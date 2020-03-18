Британский комедийный сериал «Кейт и Коджи» – это история о женщине по имени Кейт, которая обладает весьма резким характером, и ее друге Коджи. Кейт является владелицей ресторана на курорте Сигейт в южной части Эссекса. Героиня познакомилась с Коджи, когда он наведался в заведение. Ему нечем было расплатиться за еду. Вскоре выяснилось, что он является врачом, у которого нет лицензии. Спустя некоторое время мужчина провел «операцию» в кафе, сделав его гораздо популярнее среди посетителей. Кейт стала кормить его бесплатно.