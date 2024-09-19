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Пингвин 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Пингвин
Киноафиша Сериалы Пингвин Сезоны Сезон 1

The Penguin
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Пингвин»

В 1 сезоне сериала «Пингвин» в богатой и уважаемой семье Готэма появляется на свет уродливый младенец. Освальд Кобблпот вырастает неприглядным и невысоким человеком и страдает от лишнего веса. Родные стыдятся его, а высший свет отвергает. Так единственный наследник немалого состояния озлобляется и становится суперзлодеем. За свою внешность и любовь к птицам он получает прозвище Пингвин, от которого теперь трепещут все жители Готэма. Гангстер подминает под себя весь преступный мир и управляет остальными злодеями, включая даже Джокера. Бросить вызов его жестокой монополии решается Бэтмен.

Рейтинг сериала

9.8
Оцените 10 голосов
8.6 IMDb
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Список серий сериала Пингвин График выхода всех сериалов
Сезон 1
После работы After Hours
Сезон 1 Серия 1
19 сентября 2024
Инсайдер Inside Man
Сезон 1 Серия 2
29 сентября 2024
Благодать Bliss
Сезон 1 Серия 3
6 октября 2024
Сто лет Cent'Anni
Сезон 1 Серия 4
13 октября 2024
Возвращение домой Homecoming
Сезон 1 Серия 5
20 октября 2024
Золотой саммит Gold Summit
Сезон 1 Серия 6
27 октября 2024
Шляпа Top Hat
Сезон 1 Серия 7
3 ноября 2024
Большая или маленькая вещь Great or Little Thing
Сезон 1 Серия 8
10 ноября 2024
График выхода всех сериалов
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