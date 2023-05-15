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Земский доктор. Восемь лет спустя 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земский доктор. Восемь лет спустя
Киноафиша Сериалы Земский доктор. Восемь лет спустя Сезоны Сезон 1

Земский доктор. Восемь лет спустя 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя»

В 1 сезоне сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» Ольга Самойлова по-прежнему работает в больнице и ежедневно спасает жизни. Она счастлива с Юрой и воспитывает своих многочисленных детей. Однако прошлое неожиданно врывается в ее счастливое настоящее. По случайности Оля узнает, что авария, в которой погиб ее первый муж Михаил, была кем-то подстроена. Кроме того, заказчик этого страшного преступления все еще находится на свободе. Женщине предстоит рискнуть всем, что ей дорого, чтобы докопаться до истины и восстановить справедливость. Она решает поехать в Москву и лично разобраться в ситуации.

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Список серий 1-го сезона сериала «Земский доктор. Восемь лет спустя» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
График выхода всех сериалов
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