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Военный прокурор Доберман 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Военный прокурор Доберман
Киноафиша Сериалы Военный прокурор Доберман Сезоны Сезон 1

Military Prosecutor Doberman
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 16
Продолжительность сезона 17 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военный прокурор Доберман»

В 1 сезоне сериала «Военный прокурор Доберман» в центре событий оказываются два молодых военных прокурора. Их объединяет общая цель — расследовать коррупцию на службе и уничтожить ее. Правда, мотивы у главных героев разные... До Бе Ман хочет добиться успеха и заработать состояние. Он много лет отдал работе, и она ему порядком надоела. Мужчина находится в нетерпеливом ожидании отставки. Ча У Ин – его полная противоположность. Она выросла в обеспеченной семье и обладает превосходными следственными навыками относительно своих сверстников. Ча У Ин одержима желанием добиться справедливости.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Военный прокурор Доберман» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
28 февраля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
7 марта 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
8 марта 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
14 марта 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
4 апреля 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
5 апреля 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
11 апреля 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
12 апреля 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
18 апреля 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
19 апреля 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
25 апреля 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
26 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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