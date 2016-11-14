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Чёрная кошка 2016, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чёрная кошка
Киноафиша Сериалы Чёрная кошка Сезоны Сезон 1

Чёрная кошка 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 14 ноября 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 4 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чёрная кошка»

В 1 сезоне сериала «Черная кошка» события разворачиваются в подмосковном городе Красногорске в 1940-е годы. Опасная вооруженная банда много лет держит в страхе местных жителей. В народе их окрестили бандой Митина, но самое знаменитое название группировки – «Черная кошка». Таисия состоит в банде. Мало кто из знакомых этой милой девушки знает, чем она занимается на самом деле. Кроме того, в преступной группе состоят молодые люди, работавшие на оборонном заводе и составляющие пример для подражания. Спортсмены и комсомольцы, чьи фотографии украшали доски почета, на самом деле устраивали беспредел на улицах города.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чёрная кошка» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
14 ноября 2016
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
14 ноября 2016
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
15 ноября 2016
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 ноября 2016
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 ноября 2016
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
16 ноября 2016
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
17 ноября 2016
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
17 ноября 2016
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 ноября 2016
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 ноября 2016
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
22 ноября 2016
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
22 ноября 2016
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
23 ноября 2016
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
23 ноября 2016
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
24 ноября 2016
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 ноября 2016
График выхода всех сериалов
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