В 1 сезоне сериала «Черная кошка» события разворачиваются в подмосковном городе Красногорске в 1940-е годы. Опасная вооруженная банда много лет держит в страхе местных жителей. В народе их окрестили бандой Митина, но самое знаменитое название группировки – «Черная кошка». Таисия состоит в банде. Мало кто из знакомых этой милой девушки знает, чем она занимается на самом деле. Кроме того, в преступной группе состоят молодые люди, работавшие на оборонном заводе и составляющие пример для подражания. Спортсмены и комсомольцы, чьи фотографии украшали доски почета, на самом деле устраивали беспредел на улицах города.