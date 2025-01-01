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Фитин 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Фитин Сезоны Сезон 1

Фитин
Название Сезон 1
Количество серий 8
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Фитин»

В 1 сезоне сериала «Фитин» в центре событий оказывается историческая личность – начальник советской разведки Павел Фитин. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, он достиг больших успехов. Всего за год герой построил блистательную карьеру, поднявшись от стажера до руководителя пятого отдела ГУГБ НКВД. В середине 1939 года Павел Михайлович занял должность главы внешней разведки и прослужил там почти семь лет. Его вклад в развитие ведомства невозможно переоценить. Обладая талантом превосходного организатора, Фитин отладил необходимые механизмы, позволившие добывать для властей ценные сведения о планах немецких захватчиков.

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Список серий сериала Фитин График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
График выхода всех сериалов
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