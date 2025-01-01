В 1 сезоне сериала «Фитин» в центре событий оказывается историческая личность – начальник советской разведки Павел Фитин. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, он достиг больших успехов. Всего за год герой построил блистательную карьеру, поднявшись от стажера до руководителя пятого отдела ГУГБ НКВД. В середине 1939 года Павел Михайлович занял должность главы внешней разведки и прослужил там почти семь лет. Его вклад в развитие ведомства невозможно переоценить. Обладая талантом превосходного организатора, Фитин отладил необходимые механизмы, позволившие добывать для властей ценные сведения о планах немецких захватчиков.