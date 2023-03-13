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Филин 2 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Филин 2
Киноафиша Сериалы Филин 2 Сезоны Сезон 1

Филин 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Филин 2»

В 1 сезоне сериала «Филин-2» в центре событий по-прежнему находится Алексей Филиппов – врач, который заведует отделением срочной травматологии в одной из питерских поликлиник. После трагического происшествия, случившегося больше десяти лет назад, он перестал спать. Бодрствуя сутки напролет, Алексей, за свою особенность получивший прозвище Филин, занялся изучением иностранных языков, увлекся онлайн-играми и даже на некоторое время пристрастился к спиртному. Кроме того, он открыл в себе детективный талант. Алексей часто имеет дело с различными травмами – от заурядных вывихов и растяжений до ранений, полученных от огнестрельного оружия.

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Филин 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
14 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
15 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
16 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
16 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
20 марта 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 марта 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 марта 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
22 марта 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
22 марта 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
23 марта 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
23 марта 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
27 марта 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
28 марта 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
28 марта 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
28 марта 2023
Серия 21
Сезон 1 Серия 21
29 марта 2023
Серия 22
Сезон 1 Серия 22
29 марта 2023
Серия 23
Сезон 1 Серия 23
30 марта 2023
Серия 24
Сезон 1 Серия 24
30 марта 2023
График выхода всех сериалов
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