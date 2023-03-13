В 1 сезоне сериала «Филин-2» в центре событий по-прежнему находится Алексей Филиппов – врач, который заведует отделением срочной травматологии в одной из питерских поликлиник. После трагического происшествия, случившегося больше десяти лет назад, он перестал спать. Бодрствуя сутки напролет, Алексей, за свою особенность получивший прозвище Филин, занялся изучением иностранных языков, увлекся онлайн-играми и даже на некоторое время пристрастился к спиртному. Кроме того, он открыл в себе детективный талант. Алексей часто имеет дело с различными травмами – от заурядных вывихов и растяжений до ранений, полученных от огнестрельного оружия.