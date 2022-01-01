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Киноафиша Сериалы Филин 2
Филин 2 (2022 - …) Филин 2 16+
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность 50 минут
О чем сериал

Российский детективный сериал «Филин-2» – это продолжение истории о травматологе Алексее Филиппове, который работает в Петербурге. После того как 10 лет назад герой попал в автокатастрофу, его жизнь превратилась в настоящий ад. Алексей утратил способность спать, за что и получил свою кличку – Филин. Мужчина всеми силами старался забыться сном хоть на несколько часов, накачивая себя снотворным или алкоголем, но его попытки не приводят к нужному результату. Чтобы скрасить досуг, Филин увлекается детективами...

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Василий Степанов
Василий Степанов
Данила Якушев
Данила Якушев
Андрей Терентьев
Андрей Терентьев
Екатерина Зорина
Екатерина Зорина
Виктория Плоп
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 1 эпизод
 
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