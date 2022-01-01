Российский детективный сериал «Филин-2» – это продолжение истории о травматологе Алексее Филиппове, который работает в Петербурге. После того как 10 лет назад герой попал в автокатастрофу, его жизнь превратилась в настоящий ад. Алексей утратил способность спать, за что и получил свою кличку – Филин. Мужчина всеми силами старался забыться сном хоть на несколько часов, накачивая себя снотворным или алкоголем, но его попытки не приводят к нужному результату. Чтобы скрасить досуг, Филин увлекается детективами...