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Чингачгук 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чингачгук
Киноафиша Сериалы Чингачгук Сезоны Сезон 1

Чингачгук 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чингачгук»

В 1 сезоне сериала «Чингачгук» действие происходит в Новгородской области, в маленьком городке под названием Старая Русса. В центре событий оказывается Илья Чугунов по кличке «Чингачгук». С ранних лет Илья увлекался историями про индейцев, отлично изучил местность и с тех пор мечтает о настоящем расследовании. Но пока в мирном городке все спокойно, Илья заботится о своей лошади, которую оставил в память о временах, когда служил в конной полиции. Однако вскоре жизнь провинциальных жителей резко меняется. В Старой Руссе появляется серийный маньяк, который охотится на молодых девушек. Чугунов полон решимости расследовать это дело. 

Рейтинг сериала

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8.8 IMDb
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Список серий сериала Чингачгук График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
4 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
4 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
5 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
5 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
6 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
6 апреля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 апреля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
7 апреля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
7 апреля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
7 апреля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
11 апреля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
11 апреля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
12 апреля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
12 апреля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
13 апреля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
13 апреля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
14 апреля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
14 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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