В 1 сезоне сериала «Чингачгук» действие происходит в Новгородской области, в маленьком городке под названием Старая Русса. В центре событий оказывается Илья Чугунов по кличке «Чингачгук». С ранних лет Илья увлекался историями про индейцев, отлично изучил местность и с тех пор мечтает о настоящем расследовании. Но пока в мирном городке все спокойно, Илья заботится о своей лошади, которую оставил в память о временах, когда служил в конной полиции. Однако вскоре жизнь провинциальных жителей резко меняется. В Старой Руссе появляется серийный маньяк, который охотится на молодых девушек. Чугунов полон решимости расследовать это дело.