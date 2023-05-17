В 1 сезоне сериала «Чужой» в центре событий оказывается директор банка Владимир Орлов. Он не только нарушил закон, но и подставил своих экс-партнеров, из-за чего вынужден пуститься в бега. Герой остановился в маленьком городе неподалеку от границы Финляндии. Ему предоставилась возможность присвоить себе личность сотрудника полиции, и он не преминул воспользоваться этим рискованным, но спасительным шагом. Орлов вынужден жить двойной жизнью: расследовать преступления в качестве простого оперативника и в то же время прятаться от московских «коллег» и наемных убийц, которых наняли его бывшие подельники.