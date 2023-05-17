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Чужой 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужой
Киноафиша Сериалы Чужой Сезоны Сезон 1

Сhuzhoy 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 16
Продолжительность сезона 13 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Чужой»

В 1 сезоне сериала «Чужой» в центре событий оказывается директор банка Владимир Орлов. Он не только нарушил закон, но и подставил своих экс-партнеров, из-за чего вынужден пуститься в бега. Герой остановился в маленьком городе неподалеку от границы Финляндии. Ему предоставилась возможность присвоить себе личность сотрудника полиции, и он не преминул воспользоваться этим рискованным, но спасительным шагом. Орлов вынужден жить двойной жизнью: расследовать преступления в качестве простого оперативника и в то же время прятаться от московских «коллег» и наемных убийц, которых наняли его бывшие подельники.

Рейтинг сериала

9.3
Оцените 14 голосов
7.9 IMDb
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Список серий сериала Чужой График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 1
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 июня 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
8 июня 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
15 июня 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
22 июня 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
29 июня 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
6 июля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
13 июля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
20 июля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
27 июля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
3 августа 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
10 августа 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
17 августа 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
24 августа 2023
График выхода всех сериалов
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