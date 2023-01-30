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Чужая стая 2 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Чужая стая 2
Киноафиша Сериалы Чужая стая 2 Сезоны Сезон 1

Чужая стая 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 января 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Чужая стая 2»

В 1 сезоне сериала «Чужая стая-2» приключения оперуполномоченного Валерия Шатрова продолжаются. Он был сослан в захолустный городок, где столкнулся с коррумпированными стражами порядка. Честный и принципиальный следователь вынужден лавировать в «большой игре», которую развернули Крутаков – местный криминальный авторитет – и управление полиции города. Шатрову приходится воевать не только с преступностью, но и со своими коллегами, а иногда – даже доказывать, что он не причастен к преступлениям, которые ему пытаются вменить продажные сотрудники правоохранительных органов.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Чужая стая 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
30 января 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
30 января 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
31 января 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
31 января 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
1 февраля 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
1 февраля 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
2 февраля 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
2 февраля 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
3 февраля 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
3 февраля 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
6 февраля 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
6 февраля 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
7 февраля 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
7 февраля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
8 февраля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
8 февраля 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
9 февраля 2023
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
9 февраля 2023
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
10 февраля 2023
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
10 февраля 2023
График выхода всех сериалов
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