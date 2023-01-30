В 1 сезоне сериала «Чужая стая-2» приключения оперуполномоченного Валерия Шатрова продолжаются. Он был сослан в захолустный городок, где столкнулся с коррумпированными стражами порядка. Честный и принципиальный следователь вынужден лавировать в «большой игре», которую развернули Крутаков – местный криминальный авторитет – и управление полиции города. Шатрову приходится воевать не только с преступностью, но и со своими коллегами, а иногда – даже доказывать, что он не причастен к преступлениям, которые ему пытаются вменить продажные сотрудники правоохранительных органов.