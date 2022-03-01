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Убийство в Провансе 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Убийство в Провансе
Киноафиша Сериалы Убийство в Провансе Сезоны Сезон 1

Murder in Provence
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 3
Продолжительность сезона 4 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Убийство в Провансе»

В 1 сезоне сериала «Убийство в Провансе» главными действующими лицами становятся Антуан Верлак, судья из Экс-ан-Прованса, и его помощница Марин Бонне. Вместе они занимаются расследованием таинственных преступлений, которые нередко случаются в их восхитительном городе. Помощь в следственных мероприятиях им оказывает Элен, сыщица и доверенное лицо Антуана. Это трио раскроет немало тайн, в частности, дело о гибели местного аристократа Этьена де Бремона. Во время расследования герои столкнутся с большим количеством загадок и нестыковок, но дедукция поможет им выйти на правильный путь.

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7.2 IMDb
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Список серий сериала Убийство в Провансе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Убийство на улице Дюма Murder in the Rue Dumas
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
Смерть в замке Бремон Death at Chateau de Bremont
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
Дела о мужчинах The Affairs on Men
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
График выхода всех сериалов
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