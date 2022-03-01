В 1 сезоне сериала «Убийство в Провансе» главными действующими лицами становятся Антуан Верлак, судья из Экс-ан-Прованса, и его помощница Марин Бонне. Вместе они занимаются расследованием таинственных преступлений, которые нередко случаются в их восхитительном городе. Помощь в следственных мероприятиях им оказывает Элен, сыщица и доверенное лицо Антуана. Это трио раскроет немало тайн, в частности, дело о гибели местного аристократа Этьена де Бремона. Во время расследования герои столкнутся с большим количеством загадок и нестыковок, но дедукция поможет им выйти на правильный путь.