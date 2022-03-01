В 1 сезоне сериала «Стражи порядка» сорок мирных лет, которые поддерживал на Земле Чудо-человек, окончены. Теперь становится известна тайна, которая приводит к разрушительным последствиям и ввергает весь мир в состояние хаоса. В связи с этим инопланетные супергерои готовятся к новой миссии. Чудо-человек загадочно исчезает, и с этим предстоит разобраться команде под предводительством озлобленного беспощадного Рыцаря Ястреба и благодетеля-идеалиста по прозвищу Скорость. Они должны остановить ядерную войну, которая угрожает уничтожить планету и всех ее обитателей.