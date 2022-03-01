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Стражи порядка 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Стражи порядка
Киноафиша Сериалы Стражи порядка Сезоны Сезон 1

The Guardians of Justice 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 3 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Стражи порядка»

В 1 сезоне сериала «Стражи порядка» сорок мирных лет, которые поддерживал на Земле Чудо-человек, окончены. Теперь становится известна тайна, которая приводит к разрушительным последствиям и ввергает весь мир в состояние хаоса. В связи с этим инопланетные супергерои готовятся к новой миссии. Чудо-человек загадочно исчезает, и с этим предстоит разобраться команде под предводительством озлобленного беспощадного Рыцаря Ястреба и благодетеля-идеалиста по прозвищу Скорость. Они должны остановить ядерную войну, которая угрожает уничтожить планету и всех ее обитателей.

Рейтинг сериала

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5.1 IMDb
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Список серий сериала Стражи порядка График выхода всех сериалов
Сезон 1
1 глава. Она сказала, что это было убийство! Chapter 1: It Was Murder, She Said!
Сезон 1 Серия 1
1 марта 2022
2 глава. Психически разбитый мегаломан Chapter 2: A Mentally Shattered Megalomaniac
Сезон 1 Серия 2
1 марта 2022
3 глава. Анубис, и как я научился любить ядерное оружие Chapter 3: Anubis and How I Learned to Love the Nuke
Сезон 1 Серия 3
1 марта 2022
4 глава. Вы можете владеть словом «справедливость» Chapter 4: You Can Own the Word "Justice"
Сезон 1 Серия 4
1 марта 2022
5 глава. Когда стражи порядка влюбляются Chapter 5: When Guardians Fall in Love
Сезон 1 Серия 5
1 марта 2022
6 глава. Стыд – это более низкая вибрация, чем гнев Chapter 6: Shame Is a Lower Vibration than Anger
Сезон 1 Серия 6
1 марта 2022
7 глава. Близость к власти разрушает больше, чем сама власть Chapter 7: Proximity to Power Corrupts More than Power Itself
Сезон 1 Серия 7
1 марта 2022
График выхода всех сериалов
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