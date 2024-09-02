В 1 сезоне сериала «Нинель» события разворачиваются в 80-е годы в Советском Союзе. Харизматичная девушка по имени Нинель пытается помочь своему отцу, которому угрожает опасность. Она начинает работать вместе с известным преступником, пользуется непрофессионализмом сотрудников милиции и вводит в заблуждение окружающих. Тем временем Нинель ведет собственное расследование и делает все, чтобы доказать, что ее отец невиновен. Отвага и актерское мастерство становятся отличными союзниками Нинель в ее собственной битве. Она проворачивает одну аферу за другой и все больше погружается в преступный мир.