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Нинель 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нинель
Киноафиша Сериалы Нинель Сезоны Сезон 1

Ninel 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 2 сентября 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нинель»

В 1 сезоне сериала «Нинель» события разворачиваются в 80-е годы в Советском Союзе. Харизматичная девушка по имени Нинель пытается помочь своему отцу, которому угрожает опасность. Она начинает работать вместе с известным преступником, пользуется непрофессионализмом сотрудников милиции и вводит в заблуждение окружающих. Тем временем Нинель ведет собственное расследование и делает все, чтобы доказать, что ее отец невиновен. Отвага и актерское мастерство становятся отличными союзниками Нинель в ее собственной битве. Она проворачивает одну аферу за другой и все больше погружается в преступный мир.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нинель» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
2 сентября 2024
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
3 сентября 2024
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
4 сентября 2024
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
5 сентября 2024
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
9 сентября 2024
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
10 сентября 2024
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
11 сентября 2024
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
12 сентября 2024
График выхода всех сериалов
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