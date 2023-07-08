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Скоро будет счастье 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Скоро будет счастье
Киноафиша Сериалы Скоро будет счастье Сезоны Сезон 1

Skoro budet schastie 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 июля 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Скоро будет счастье»

В 1 сезоне сериала «Скоро будет счастье» в центре событий оказывается скромная девушка по имени Наталья. Мягкостью характера героини часто пользуются коллеги и приятели. Мама то и дело спрашивает, когда же дочь познакомит ее со своим молодым человеком. Наташа лжет ей, что скоро это произойдет, хотя на самом деле она ни с кем не встречается. Илона, которая работает с ней, начинает активно помогать сослуживице. Она водит ее с собой на тренинги личностного роста и в рестораны, где можно подцепить знатного кавалера. Наташа чувствует себя неловко, но попадает под обаяние бойкой подруги, не замечая, что счастье лежит ближе, чем ей кажется.

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Список серий 1-го сезона сериала «Скоро будет счастье» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
8 июля 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
8 июля 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
8 июля 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
8 июля 2023
График выхода всех сериалов
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