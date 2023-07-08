В 1 сезоне сериала «Скоро будет счастье» в центре событий оказывается скромная девушка по имени Наталья. Мягкостью характера героини часто пользуются коллеги и приятели. Мама то и дело спрашивает, когда же дочь познакомит ее со своим молодым человеком. Наташа лжет ей, что скоро это произойдет, хотя на самом деле она ни с кем не встречается. Илона, которая работает с ней, начинает активно помогать сослуживице. Она водит ее с собой на тренинги личностного роста и в рестораны, где можно подцепить знатного кавалера. Наташа чувствует себя неловко, но попадает под обаяние бойкой подруги, не замечая, что счастье лежит ближе, чем ей кажется.