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Приключения маленького Бахи 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Приключения маленького Бахи Сезоны Сезон 1

Приключения маленького Бахи
Название Сезон 1
Количество серий 3
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Приключения маленького Бахи»

В 1 сезоне сериала «Приключения маленького Бахи» действие разворачивается в небольшом дагестанском поселении. В центре событий оказывается восьмилетний мальчишка по имени Баха. Его история разделена на три части. В первой он помогает заболевшему быку, которого собирались зарезать и зажарить на свадебное торжество его дяди. Бык стоит очень дорого, а мясо убитого скота принимать в пищу категорически запрещено. Во второй части родители Бахи собираются выращивать птенцов в инкубаторе. Когда в селе отключается электроэнергия, только юный герой знает, как спасти ситуацию. В третьей части свадьба откладывается из-за болезни бабушки.

Рейтинг сериала

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4.8 IMDb
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Список серий сериала Приключения маленького Бахи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
График выхода всех сериалов
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