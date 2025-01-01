В 1 сезоне сериала «Приключения маленького Бахи» действие разворачивается в небольшом дагестанском поселении. В центре событий оказывается восьмилетний мальчишка по имени Баха. Его история разделена на три части. В первой он помогает заболевшему быку, которого собирались зарезать и зажарить на свадебное торжество его дяди. Бык стоит очень дорого, а мясо убитого скота принимать в пищу категорически запрещено. Во второй части родители Бахи собираются выращивать птенцов в инкубаторе. Когда в селе отключается электроэнергия, только юный герой знает, как спасти ситуацию. В третьей части свадьба откладывается из-за болезни бабушки.