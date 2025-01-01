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Любовь со специями 2022, 1 сезон

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Киноафиша Сериалы Любовь со специями Сезоны Сезон 1

Любовь со специями
Название Сезон 1
Количество серий 12
Продолжительность сезона 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовь со специями»

В 1 сезоне сериала «Любовь со специями» повар Арно пережил скандальный развод со своей супругой. Из брака он вышел разочарованным и полным презрения к представительницам прекрасного пола. Решив все свободное время уделять работе, герой погружается в то, что ему удается лучше всего – приготовление пищи. Для своей будущей поваренной книги Арно придумывает рецепт уникального соуса. Пробуя деликатес, он понимает, что для насыщенности вкуса не хватает какого-то ингредиента. Ради того, чтобы закончить свое произведение кулинарного искусства, мужчина готов пойти на все.

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Список серий сериала Любовь со специями График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
TBA
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
TBA
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
TBA
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
TBA
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
TBA
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
TBA
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
TBA
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
TBA
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
TBA
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
TBA
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
TBA
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
TBA
График выхода всех сериалов
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