В 1 сезоне сериала «Любовь со специями» повар Арно пережил скандальный развод со своей супругой. Из брака он вышел разочарованным и полным презрения к представительницам прекрасного пола. Решив все свободное время уделять работе, герой погружается в то, что ему удается лучше всего – приготовление пищи. Для своей будущей поваренной книги Арно придумывает рецепт уникального соуса. Пробуя деликатес, он понимает, что для насыщенности вкуса не хватает какого-то ингредиента. Ради того, чтобы закончить свое произведение кулинарного искусства, мужчина готов пойти на все.