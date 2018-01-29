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Любовный квадрат 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Любовный квадрат
Киноафиша Сериалы Любовный квадрат Сезоны Сезон 1

4 Kinds of House 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 января 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 4
Продолжительность сезона 2 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Любовный квадрат»

В 1 сезоне сериала «Любовный квадрат» в центре событий оказывается популярный музыкант и звезда успешного корейского бойз-бэнда Сонмин, который ищет новых соседей в свой дом. Герой плохо ладит с людьми, а совместное проживание доставляет ему сплошные неудобства. Прежние сожители, устав от сурового нрава Сонмина и едких высказываний в свой адрес, съехали. Волею случая его новой соседкой оказывается активная молодая девушка, которая работает официанткой. Чтобы получить место в апартаментах Сонмина, она выдает себя за мужчину. Вскоре к этой парочке присоединяется еще несколько одиночек.

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Список серий 1-го сезона сериала «Любовный квадрат» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
29 января 2018
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
29 января 2018
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
29 января 2018
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
29 января 2018
График выхода всех сериалов
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