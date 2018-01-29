В 1 сезоне сериала «Любовный квадрат» в центре событий оказывается популярный музыкант и звезда успешного корейского бойз-бэнда Сонмин, который ищет новых соседей в свой дом. Герой плохо ладит с людьми, а совместное проживание доставляет ему сплошные неудобства. Прежние сожители, устав от сурового нрава Сонмина и едких высказываний в свой адрес, съехали. Волею случая его новой соседкой оказывается активная молодая девушка, которая работает официанткой. Чтобы получить место в апартаментах Сонмина, она выдает себя за мужчину. Вскоре к этой парочке присоединяется еще несколько одиночек.