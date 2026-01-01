Основные места съемок сериала Невидимая линия
- Деба, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Сан-Себастьян, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Зумая, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Артикутца, Гойсуэта, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Азкарате, Наварра, Испания
- Бейсама, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Берастеги, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Бергара, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Эрасун, Наварра, Испания
- Лесака, Наварра, Испания
- Ойартцун, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Бидания, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Элоррио, Бискайя, Страна Басков, Испания
- Эрентерия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Эрнани, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Ирун, провинция Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Ла-Корниш, Марсель, департамент Буш‑дю‑Рон, Франция
- Лумбьер, Наварра, Испания
- Пасаия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Сокоа, Хендайя, Новая Аквитания, Франция
- Толоса, провинция Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Усурбиль, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Бильбао, Бискайя, Страна Басков, Испания
- Сумаррага, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Гетария, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Ондаррибия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
- Лейтца, Наварра, Испания