Невидимая линия Места съёмок

Места и даты съемок сериала Невидимая линия

Основные места съемок сериала Невидимая линия

  • Деба, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Сан-Себастьян, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Зумая, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Артикутца, Гойсуэта, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Азкарате, Наварра, Испания
  • Бейсама, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Берастеги, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Бергара, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Эрасун, Наварра, Испания
  • Лесака, Наварра, Испания
  • Ойартцун, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Бидания, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Элоррио, Бискайя, Страна Басков, Испания
  • Эрентерия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Эрнани, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Ирун, провинция Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Ла-Корниш, Марсель, департамент Буш‑дю‑Рон, Франция
  • Лумбьер, Наварра, Испания
  • Пасаия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Сокоа, Хендайя, Новая Аквитания, Франция
  • Толоса, провинция Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Усурбиль, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Бильбао, Бискайя, Страна Басков, Испания
  • Сумаррага, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Гетария, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Ондаррибия, Гипускоа, Страна Басков, Испания
  • Лейтца, Наварра, Испания
