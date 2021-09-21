В 1 сезоне сериала «Выжившие: Подростки» мальчик Ваня живет с психически нездоровым отцом. В мире после жуткой эпидемии, унесшей жизни миллионов людей, он вынужден сам добывать себе пропитание. Ситуацию усугубляет то, что инфицированным выжившим нельзя спать больше двух часов, или они погибнут. Однажды Ваня не выдерживает такой жизни и сбегает из города в леса. Там он чуть было не погибает, но его вовремя будят случайно проходящие мимо детдомовцы. Они направляются к морю, спасая друг друга от мертвого сна и вместе борясь за жизнь. Несмотря на заведенные у них жестокие порядки, Ваня идет с ними.