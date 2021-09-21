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Выжившие: Подростки 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Выжившие: Подростки
Киноафиша Сериалы Выжившие: Подростки Сезоны Сезон 1

Выжившие: Подростки 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 21 сентября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 13
Продолжительность сезона 2 часа 10 минут
О чем 1-й сезон сериала «Выжившие: Подростки»

В 1 сезоне сериала «Выжившие: Подростки» мальчик Ваня живет с психически нездоровым отцом. В мире после жуткой эпидемии, унесшей жизни миллионов людей, он вынужден сам добывать себе пропитание. Ситуацию усугубляет то, что инфицированным выжившим нельзя спать больше двух часов, или они погибнут. Однажды Ваня не выдерживает такой жизни и сбегает из города в леса. Там он чуть было не погибает, но его вовремя будят случайно проходящие мимо детдомовцы. Они направляются к морю, спасая друг друга от мертвого сна и вместе борясь за жизнь. Несмотря на заведенные у них жестокие порядки, Ваня идет с ними.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Выжившие: Подростки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
21 сентября 2021
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
21 сентября 2021
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 2021
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
21 сентября 2021
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
21 сентября 2021
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
21 сентября 2021
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 сентября 2021
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
21 сентября 2021
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
21 сентября 2021
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 сентября 2021
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 сентября 2021
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 сентября 2021
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
21 сентября 2021
График выхода всех сериалов
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