В 1 сезоне сериала «Блогеры и дороги-2» приключения Насти Ивлеевой и команды отважных путешественников продолжаются. Вместе с Настюшкой Опасность в российскую глубинку отправятся блогеры-«миллионники» Ида Галич, Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Дима Масленников, продюсер и музыкант Слава Марлоу и многие другие. В каждом из пяти эпизодов герои окажутся в новом городе. Популярные блогеры побывают в Урюпинске, Элисте, Республике Адыгея и на Кабардинке. Они попробуют блюда, которые составляют основу той или иной традиционной кухни в разных регионах, изучат местную культуру и заведут множество интересных знакомств.