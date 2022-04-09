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Блогеры и дороги 2 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Блогеры и дороги 2
Киноафиша Сериалы Блогеры и дороги 2 Сезоны Сезон 1

Блогеры и дороги 2 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Блогеры и дороги 2»

В 1 сезоне сериала «Блогеры и дороги-2» приключения Насти Ивлеевой и команды отважных путешественников продолжаются. Вместе с Настюшкой Опасность в российскую глубинку отправятся блогеры-«миллионники» Ида Галич, Даня Милохин, Эльдар Джарахов, Дима Масленников, продюсер и музыкант Слава Марлоу и многие другие. В каждом из пяти эпизодов герои окажутся в новом городе. Популярные блогеры побывают в Урюпинске, Элисте, Республике Адыгея и на Кабардинке. Они попробуют блюда, которые составляют основу той или иной традиционной кухни в разных регионах, изучат местную культуру и заведут множество интересных знакомств.

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Список серий 1-го сезона сериала «Блогеры и дороги 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2022
График выхода всех сериалов
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