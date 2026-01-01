Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Храбрый Давид»
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Дневники Энди Уорхола
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Награды и номинации «Дневники Энди Уорхола»
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Primetime Emmy Awards 2022
Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Writing for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
Outstanding Documentary or Nonfiction Series
Номинант
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