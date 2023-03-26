В 1 сезоне сериала «Большие надежды» мальчик-подросток Пип лишается родителей и остается на попечении старшей сестры и ее мужа. У семьи нет ни денег, ни имени, поэтому Пипу не светит хорошее образование и выгодная партия. Тем не менее он остается добрым и отзывчивым парнем. Однажды он спасает беглого каторжника. Того ловят, но он не выдает своего юного защитника. А вскоре жизнь Пипа неожиданно меняется. К нему проявляет интерес загадочная богатая дама, которая принимает его в своем доме, знакомит с молодой красавицей-дочерью, оплачивает его образование и открывает ему путь в мир. Но оправдаются ли возложенные на парня надежды?