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Большие надежды 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большие надежды
Киноафиша Сериалы Большие надежды Сезоны Сезон 1

Great Expectations
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 26 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 6
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Большие надежды»

В 1 сезоне сериала «Большие надежды» мальчик-подросток Пип лишается родителей и остается на попечении старшей сестры и ее мужа. У семьи нет ни денег, ни имени, поэтому Пипу не светит хорошее образование и выгодная партия. Тем не менее он остается добрым и отзывчивым парнем. Однажды он спасает беглого каторжника. Того ловят, но он не выдает своего юного защитника. А вскоре жизнь Пипа неожиданно меняется. К нему проявляет интерес загадочная богатая дама, которая принимает его в своем доме, знакомит с молодой красавицей-дочерью, оплачивает его образование и открывает ему путь в мир. Но оправдаются ли возложенные на парня надежды?

Рейтинг сериала

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5.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Большие надежды» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
26 марта 2023
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
26 марта 2023
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
2 апреля 2023
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
9 апреля 2023
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
16 апреля 2023
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
23 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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