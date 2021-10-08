В 1 сезоне сериала «Платиновый предел» юный Мирай Какехаши лишается родителей и остается жить в доме своих дальних родственников. Они не проявляют к нему особой любви и заботы, предоставив мальчика самому себе. Поддержки и понимания он не находит ни дома, ни в школе, в результате чего решает свести счеты с жизнью. Но в решающий момент его план срывается. На пути Мирая встает светловолосая и белокожая незнакомка, которая представляется как Насс и уверяет, что она его ангел-хранитель. Насс предлагает Мираю попробовать ступить на жизненный путь еще раз, наделяя его сверхъестественными способностями.