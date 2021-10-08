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Платиновый предел 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Платиновый предел
Киноафиша Сериалы Платиновый предел Сезоны Сезон 1

Platinum End
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 8 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 24
Продолжительность сезона 12 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Платиновый предел»

В 1 сезоне сериала «Платиновый предел» юный Мирай Какехаши лишается родителей и остается жить в доме своих дальних родственников. Они не проявляют к нему особой любви и заботы, предоставив мальчика самому себе. Поддержки и понимания он не находит ни дома, ни в школе, в результате чего решает свести счеты с жизнью. Но в решающий момент его план срывается. На пути Мирая встает светловолосая и белокожая незнакомка, которая представляется как Насс и уверяет, что она его ангел-хранитель. Насс предлагает Мираю попробовать ступить на жизненный путь еще раз, наделяя его сверхъестественными способностями.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Платиновый предел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Подарок от Ангела Gift from an Angel
Сезон 1 Серия 1
8 октября 2021
Защитник справедливости Hero of Justice
Сезон 1 Серия 2
15 октября 2021
Возлюбленные Heart's Beloved
Сезон 1 Серия 3
22 октября 2021
Герои в сборе Time to Assemble
Сезон 1 Серия 4
29 октября 2021
Смертный приговор Death Sentence
Сезон 1 Серия 5
5 ноября 2021
Выбор между болью и страданием Two Painful Options
Сезон 1 Серия 6
12 ноября 2021
Башня кошмара Tower of Nightmare
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2021
Знак обещания Symbol of Promise
Сезон 1 Серия 8
26 ноября 2021
Лик убийцы The Face of an Assassin
Сезон 1 Серия 9
3 декабря 2021
Куда утекают слёзы Where the Tears Go
Сезон 1 Серия 10
10 декабря 2021
Знай себе цену Your Own Worth
Сезон 1 Серия 11
17 декабря 2021
Тонкая грань между защитой и нападением A Fine Line Between Offense and Defense
Сезон 1 Серия 12
24 декабря 2021
Мир во всём мире World Peace
Сезон 1 Серия 13
6 января 2022
Два огонька Two Lights
Сезон 1 Серия 14
13 января 2022
Рассеянная мощь Diffused Power
Сезон 1 Серия 15
20 января 2022
Величайший убийца на свете World's Greatest Assassin
Сезон 1 Серия 16
27 января 2022
Другие пятеро The Other Five
Сезон 1 Серия 17
3 февраля 2022
Тайная вечеря Last Supper
Сезон 1 Серия 18
10 февраля 2022
Будущее человечества The Future of Humanity
Сезон 1 Серия 19
17 февраля 2022
Цена чести The Price of Honor
Сезон 1 Серия 20
24 февраля 2022
Время для разговора The Time for Talk
Сезон 1 Серия 21
3 марта 2022
Крылья решимости Wings of Determination
Сезон 1 Серия 22
10 марта 2022
В конце мысли At the End of Thought
Сезон 1 Серия 23
17 марта 2022
Последняя стрела The Final Arrow
Сезон 1 Серия 24
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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