В 1 сезоне сериала «Рейтинг короля» молодой принц вымышленного сказочного государства готовится к своему восхождению на престол. Однако ни родные, ни подданные не верят в его успех. Дело в том, что Боджи – очень слабый подросток, начисто лишенный качеств, традиционно присущих правителю. Кроме того, он от рождения ничего не слышит и общается на языке жестов. Видя, как к нему относятся при дворе, юный наследник решает сбежать, чтобы самостоятельно познать этот мир, набраться опыта и стать достойным королем. На улице он знакомится с Кейджем – профессиональной «тенью» и вором-карманником, который ведет себя с ним на равных.