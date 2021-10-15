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Рейтинг короля 2021 - 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Рейтинг короля
Киноафиша Сериалы Рейтинг короля Сезоны Сезон 1

Osama Ranking 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 октября 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 23
Продолжительность сезона 11 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Рейтинг короля»

В 1 сезоне сериала «Рейтинг короля» молодой принц вымышленного сказочного государства готовится к своему восхождению на престол. Однако ни родные, ни подданные не верят в его успех. Дело в том, что Боджи – очень слабый подросток, начисто лишенный качеств, традиционно присущих правителю. Кроме того, он от рождения ничего не слышит и общается на языке жестов. Видя, как к нему относятся при дворе, юный наследник решает сбежать, чтобы самостоятельно познать этот мир, набраться опыта и стать достойным королем. На улице он знакомится с Кейджем – профессиональной «тенью» и вором-карманником, который ведет себя с ним на равных.

Рейтинг сериала

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8.4 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Рейтинг короля» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Голый принц The Prince's New Clothes
Сезон 1 Серия 1
15 октября 2021
Принц и Каге The Prince and Kage
Сезон 1 Серия 2
22 октября 2021
Новый король The New King
Сезон 1 Серия 3
29 октября 2021
Первое приключение His First Journey
Сезон 1 Серия 4
5 ноября 2021
Сплетение замыслов Intertwining Plots
Сезон 1 Серия 5
12 ноября 2021
Король Подземного царства The King of the Underworld
Сезон 1 Серия 6
19 ноября 2021
Принц на обучении The Prince's Apprenticeship
Сезон 1 Серия 7
26 ноября 2021
Жертва ради мечты The Sacrifice of Dreams
Сезон 1 Серия 8
3 декабря 2021
Королева и щит The Queen and the Shield
Сезон 1 Серия 9
10 декабря 2021
Меч принца The Prince's Sword
Сезон 1 Серия 10
17 декабря 2021
Два брата Older and Younger Brothers
Сезон 1 Серия 11
24 декабря 2021
Шаги битвы The Footsteps of War
Сезон 1 Серия 12
6 января 2022
Хаос в королевстве The Kingdom in Turmoil
Сезон 1 Серия 13
13 января 2022
Возвращение принца The Return of the Prince
Сезон 1 Серия 14
20 января 2022
Орден Подземного царства The Order of the Underworld
Сезон 1 Серия 15
27 января 2022
Королевская власть Royal Majesty
Сезон 1 Серия 16
3 февраля 2022
Проклятие бессмертия The Curse of Immortality
Сезон 1 Серия 17
10 февраля 2022
Конфликт с богами The Conflict with the Gods
Сезон 1 Серия 18
17 февраля 2022
Последняя битва The Last Stand
Сезон 1 Серия 19
24 февраля 2022
"Бессмертный" против "Непобедимого" "Immortal" vs. "Invincible"
Сезон 1 Серия 20
3 марта 2022
Королевский меч The King's Sword
Сезон 1 Серия 21
10 марта 2022
Обещание демону The Promise to a Demon
Сезон 1 Серия 22
17 марта 2022
Король и солнце The King and the Sun
Сезон 1 Серия 23
24 марта 2022
График выхода всех сериалов
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