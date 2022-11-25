В 1 сезоне сериала «Грымза» студент Рома готовится к университетской сессии. Больше всего его беспокоит предстоящий экзамен у «Грымзы» – особенно вредной и бескомпромиссной преподавательницы. Она единственная в его престижном вузе не берет взятки, не ставит «автоматы» и спрашивает с каждого студента по всей строгости. Тогда Рома отваживается на подлость. Он просит своего дядю Алексея соблазнить «Грымзу», чтобы она подобрела. Тот, любитель женщин и авантюр, соглашается на этот эксперимент. Но вскоре мужчина понимает, что Татьяна вовсе не такая отвратительная и злая, как он себе представлял.