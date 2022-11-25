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Грымза 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Грымза
Киноафиша Сериалы Грымза Сезоны Сезон 1

Грымза 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 25 ноября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Грымза»

В 1 сезоне сериала «Грымза» студент Рома готовится к университетской сессии. Больше всего его беспокоит предстоящий экзамен у «Грымзы» – особенно вредной и бескомпромиссной преподавательницы. Она единственная в его престижном вузе не берет взятки, не ставит «автоматы» и спрашивает с каждого студента по всей строгости. Тогда Рома отваживается на подлость. Он просит своего дядю Алексея соблазнить «Грымзу», чтобы она подобрела. Тот, любитель женщин и авантюр, соглашается на этот эксперимент. Но вскоре мужчина понимает, что Татьяна вовсе не такая отвратительная и злая, как он себе представлял.

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Список серий 1-го сезона сериала «Грымза» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
25 ноября 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
25 ноября 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
25 ноября 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
25 ноября 2022
График выхода всех сериалов
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