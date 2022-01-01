Сериал «Гид» – это остросюжетный криминальный детектив о похитителях картин. В Бостоне проходит выставка великих живописцев, и на ней внезапно исчезают 11 полотен. Тем временем в том же американском городе выставляются современные малоизвестные художники, мечтающие о деньгах и славе. Одного из русских мастеров подкупают бандиты: они просят его спрятать похищенное полотно Вермеера «Концерт» под собственной картиной. Однако что-то идет не по плану, и парень погибает, успев рассказать о краже своему другу.