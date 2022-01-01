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Киноафиша Сериалы Гид
Гид (2022 - …) Гид
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

Сериал «Гид» – это остросюжетный криминальный детектив о похитителях картин. В Бостоне проходит выставка великих живописцев, и на ней внезапно исчезают 11 полотен. Тем временем в том же американском городе выставляются современные малоизвестные художники, мечтающие о деньгах и славе. Одного из русских мастеров подкупают бандиты: они просят его спрятать похищенное полотно Вермеера «Концерт» под собственной картиной. Однако что-то идет не по плану, и парень погибает, успев рассказать о краже своему другу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Миронова
Мария Миронова
Александр Головин
Александр Головин
Светлана Немоляева
Светлана Немоляева
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Андрей Леонов
Андрей Леонов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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