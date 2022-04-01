Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вторая жена 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вторая жена
Киноафиша Сериалы Вторая жена Сезоны Сезон 1

Вторая жена 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 1 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Вторая жена»

В 1 сезоне сериала «Вторая жена» Марина счастлива со своим любимым супругом – успешным предпринимателем Егором. У пары нет недостатка в деньгах, красивый дом и полное взаимопонимание. Есть лишь одна проблема: мужчина хочет малыша, а Марина никак не может забеременеть. Но однажды случается непоправимое: Егор погибает, попав под поезд. Тогда женщина узнает, что их счастливая семейная жизнь была лишь иллюзией. В наследство ей супруг оставил долги и… вторую семью. У него была еще одна возлюбленная Лика, которая смогла родить ему сына. Вот только Марина не может в это поверить и решает сама докопаться до истины.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Вторая жена» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
1 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
1 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
1 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
1 апреля 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше