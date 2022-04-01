В 1 сезоне сериала «Вторая жена» Марина счастлива со своим любимым супругом – успешным предпринимателем Егором. У пары нет недостатка в деньгах, красивый дом и полное взаимопонимание. Есть лишь одна проблема: мужчина хочет малыша, а Марина никак не может забеременеть. Но однажды случается непоправимое: Егор погибает, попав под поезд. Тогда женщина узнает, что их счастливая семейная жизнь была лишь иллюзией. В наследство ей супруг оставил долги и… вторую семью. У него была еще одна возлюбленная Лика, которая смогла родить ему сына. Вот только Марина не может в это поверить и решает сама докопаться до истины.