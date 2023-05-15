В 1 сезоне сериала «Борщи» события разворачиваются в наше время в городе Ростов-на-Дону. В центре сюжета оказывается городское следственное управление, ведущее борьбу с укоренившимися в городе бандитскими группировками. Местные мафиози окончательно выходят из-под контроля властей и превращают улицы жилых районов в полигон для разборок и перестрелок. Ситуацию осложняет то, что в Ростове действует не одна, а сразу несколько опасных банд, каждая из которых преследует собственные интересы. Однажды в опасности оказывается простая домохозяйка. Однако женщина не теряет самообладания и решает погрузиться в преступный мир.