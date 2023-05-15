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Борщи 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Борщи
Киноафиша Сериалы Борщи Сезоны Сезон 1

Борщи 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 15 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Борщи»

В 1 сезоне сериала «Борщи» события разворачиваются в наше время в городе Ростов-на-Дону. В центре сюжета оказывается городское следственное управление, ведущее борьбу с укоренившимися в городе бандитскими группировками. Местные мафиози окончательно выходят из-под контроля властей и превращают улицы жилых районов в полигон для разборок и перестрелок. Ситуацию осложняет то, что в Ростове действует не одна, а сразу несколько опасных банд, каждая из которых преследует собственные интересы. Однажды в опасности оказывается простая домохозяйка. Однако женщина не теряет самообладания и решает погрузиться в преступный мир.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Борщи График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
15 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
15 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
16 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
16 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
17 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
17 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
18 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
19 мая 2023
График выхода всех сериалов
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