В 1 сезоне сериала «Военная полиция» в России начинает действовать загадочная шпионская организация. Иностранные агенты появляются в крупнейших политических и военных ведомствах государства. Их вмешательство угрожает безопасности всей страны. Тогда Министерство обороны создает при своем Генеральном штабе особый отряд спецназа. В него входят всего пять человек – героев, проверенных временем и верной службой. На их плечи ложится непростая задача – защищать военные тайны от шпионов, а также расследовать самые страшные преступления, с которыми не в силах справиться обычная полиция.