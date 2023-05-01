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Военная полиция 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Военная полиция
Киноафиша Сериалы Военная полиция Сезоны Сезон 1

Военная полиция 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 мая 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Военная полиция»

В 1 сезоне сериала «Военная полиция» в России начинает действовать загадочная шпионская организация. Иностранные агенты появляются в крупнейших политических и военных ведомствах государства. Их вмешательство угрожает безопасности всей страны. Тогда Министерство обороны создает при своем Генеральном штабе особый отряд спецназа. В него входят всего пять человек – героев, проверенных временем и верной службой. На их плечи ложится непростая задача – защищать военные тайны от шпионов, а также расследовать самые страшные преступления, с которыми не в силах справиться обычная полиция.

Рейтинг сериала

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6.5 IMDb
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Список серий сериала Военная полиция График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
29 мая 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
29 мая 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
30 мая 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
30 мая 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
31 мая 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
31 мая 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
1 мая 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
2 мая 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
2 мая 2023
График выхода всех сериалов
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