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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 8 Серия 14

Полиция Чикаго 2014 14 серия 8 сезон

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Все серии 8 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 8 / Серия 1 11 ноября 2020
Сезон 8 / Серия 2 18 ноября 2020
Сезон 8 / Серия 3 13 января 2021
Сезон 8 / Серия 4 27 января 2021
Сезон 8 / Серия 5 3 февраля 2021
Сезон 8 / Серия 6 10 февраля 2021
Сезон 8 / Серия 7 17 февраля 2021
Сезон 8 / Серия 8 10 марта 2021
Сезон 8 / Серия 9 17 марта 2021
Сезон 8 / Серия 10 31 марта 2021
Сезон 8 / Серия 11 7 апреля 2021
Сезон 8 / Серия 12 21 апреля 2021
Сезон 8 / Серия 13 5 мая 2021
Сезон 8 / Серия 14 12 мая 2021
Сезон 8 / Серия 15 19 мая 2021
Сезон 8 / Серия 16 26 мая 2021
О чем серия

В 8 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» происходит целая серия ограблений — преступники действуют очень нагло и жестоко. Аптон полностью погружается в это дело, и в итоге оказывается между Войтом и Холстедом. Смогут ли герои найти общий язык?

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