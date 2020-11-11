В 8 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» происходит целая серия ограблений — преступники действуют очень нагло и жестоко. Аптон полностью погружается в это дело, и в итоге оказывается между Войтом и Холстедом. Смогут ли герои найти общий язык?
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