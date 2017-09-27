В 5 сезоне 18 серии сериала «Полиция Чикаго» сотрудники отдела разведки занимаются делом, фигурантом которого является торговец наркотиками. Он известен Аптон. Девушке приходится принять непростое решение. В это время Войт просит Олински о помощи.
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