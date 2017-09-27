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Киноафиша Сериалы Полиция Чикаго Сезоны Сезон 5 Серия 14

Полиция Чикаго 2014 14 серия 5 сезон

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Все серии 5 сезона «Полиция Чикаго»
Сезон 5 / Серия 1 27 сентября 2017
Сезон 5 / Серия 2 4 октября 2017
Сезон 5 / Серия 3 11 октября 2017
Сезон 5 / Серия 4 18 октября 2017
Сезон 5 / Серия 5 25 октября 2017
Сезон 5 / Серия 6 8 ноября 2017
Сезон 5 / Серия 7 15 ноября 2017
Сезон 5 / Серия 8 29 ноября 2017
Сезон 5 / Серия 9 6 декабря 2017
Сезон 5 / Серия 10 3 января 2018
Сезон 5 / Серия 11 10 января 2018
Сезон 5 / Серия 12 17 января 2018
Сезон 5 / Серия 13 31 января 2018
Сезон 5 / Серия 14 7 февраля 2018
Сезон 5 / Серия 15 28 февраля 2018
Сезон 5 / Серия 16 7 марта 2018
Сезон 5 / Серия 17 14 марта 2018
Сезон 5 / Серия 18 21 марта 2018
Сезон 5 / Серия 19 11 апреля 2018
Сезон 5 / Серия 20 18 апреля 2018
Сезон 5 / Серия 21 2 мая 2018
Сезон 5 / Серия 22 9 мая 2018
О чем серия

В 5 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт и Вудс вынуждены отложить свои споры. Становится известно об убийстве чернокожего тинейджера, который принимал участие в протестной акции против полицейских. В митинге участвовала и дочь Вудса.

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