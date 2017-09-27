В 5 сезоне 14 серии сериала «Полиция Чикаго» Войт и Вудс вынуждены отложить свои споры. Становится известно об убийстве чернокожего тинейджера, который принимал участие в протестной акции против полицейских. В митинге участвовала и дочь Вудса.
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